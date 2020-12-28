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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da trenin tıra çarptığı kaza kamerada

İHA

Elazığ’da trenin tıra çarptığı kaza kamerada

Elazığ’da hemzemin geçitte trenin tıra çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Asri Mezarlığı karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 53512 sefer numaralı maden yüklü tren, hemzemin geçitten geçmeye çalışan M.Ö. yönetimindeki 23 AAF 320 plakalı hafriyat yüklü tıra çarptı. Tırı önüne alan tren, 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada tır sürücüsü ağır olmak üzere makinist ve yardımcısıyla birlikte 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Trenin çarpması ve sürüklemesi görüntülerde yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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