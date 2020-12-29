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Elazığ'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı

DHA

Elazığ'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, beton pompa kamyonunun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. 
Kaza, öğlen saatlerinde Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı'nda meydana geldi. Cebrail Sağlam yönetimindeki 23 ABV 993 plakalı beton pompa kamyonu, Mehmet Ziya Çoban yönetimindeki 06 AN 9160 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton pompa aracı yol tabelasına çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-12-29 15:06:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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