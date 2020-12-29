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Vali Erkaya Yırık, Elazığ'ın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

İHA

Vali Erkaya Yırık, Elazığ'ın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Elazığ Valisi Vali Erkaya Yırık, deprem ve Covid19'la mücadele kapsamında açıklamada bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak projeler hakkında bilgi verdi.
Vali Erkaya Yırık, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni (FHGC) ziyaret etti. Ziyarette FHGC Başkanı Semih Erdem, yönetim kurulu ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Yırık bilgi alıp açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.
Pazar günü bir deprem meydana geldiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, “5.3 büyüklüğünde ki depremi yaşadık. Hamt olsun ki depremde can kaybımız ve yıkılan binamız olmadı. Orta hasarlı ve ağır hasarlı binalarımız olmasına rağmen bir enkaz durumu olmadı. Bundan sonra ki süreçte deprem gerçeğini de göz önünde tutarak vatandaşlarımızın depremden hiç etkilenmemesi için devlet olarak elimizden geleni yapacağız. Orta hasarlı binalarla alakalı Pazar günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, İl Özel idareden oluşan ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Orta hasarlı binalar eğer bu depremden etkilenip hasar miktarı çoğalıp ağır hasara dönebilecek pozisyonda ise bunun bu şekilde değerlendirilmesi için arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Biz bu noktada vatandaşlarımızın lehine düşünerek vatandaşlarımızın askeri düzeyde zarar görmemesi için elimizden gelen imkanı hizmete sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada az, orta ve ağır hasarlı olanlar var. Ağır hasarlılar hak sahipliği nokrasında değerlendirildi. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Konutlarımız teslim ediliyor. Bu hafta içerisinde yarın Gümüşkavak ve Aksaray mahallemizde ki bitmiş konutlar için kura çekimi yapacağız. Önümüzde ki hafta büyük bir ihtimal ile Bizmışen’deki biten konutları teslim edeceğiz. Orada 781 adet konutumuz var. Şuana kadar TOKİ daire başkanı ile yaptığım görüşmede 2 bin 517 adet konutun büyük bir kısmı teslim edildi. Bir ay süre kapsamında bu rakamı daha önce söylenen 8 binlere ulaştıracağız” dedi.

"Hastanelerde doluluk oranı olarak yüzde 48’lerde"
Kent genelinde vatandaşların maske ve mesafeye dikkat etmeleriyle birlikte vaka sayısında önemli ölçüde düşüşler olduğunu vurgulayan Vali Yırık, “Test sayısı, vaka yüzde kıyaslamasında yüzde 30’lardan yüzde 12’lere düştük. Yüzde 70’e yakın bir iyileşmede söz konusu. Biz bu tedbirlere her birimiz hiç istisnasız devam edersek çok ciddi oranda bir azalma gerçekleşecek. 400’lü 500’lü rakamlardan şuanda günlük 2 haneli sayılara düştük. Sevindirici ama asla rehavete kaptırmasın. Çünkü sıkıntı devam ediyor. Virüs etkisini tüm dünyada olduğu gibi etkisi devam ettiriyor. İnsanlarımız zarar görmesin diye uğraşıyoruz. 2 bin 596 yatak kapasitemiz var. 491 yoğun bakım yatak kapasitemiz var. Şu anda doluluk oranı olarak yüzde 48’lerdeyiz. Onun için bir sıkıntı yaşamadık. En yoğun olduğumuz dönemde dahi yatak ve sağlık tedbirleri konusunda bir sorun yaşamadık. Şehir hastanemiz hakikaten tüm diğer yerlerde olduğu gibi çok iyi hizmet sunuyor. Konumu, fiziksel özelliği ile 5 yıldızlı otel konforuyla vatandaşımızın büyük ölçüde haz aldığı sağlık tedbirlerinin en üst düzeyde gördüğü bir mekan olmuş” şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki süreçte okulların bir an evvel yapılması gerekiyor"
Kent genelinde 3 yerde konteyner kentlerin olduğuna değinen Vali Yırık, “Burada 3 bin 500 adet konteyner var. Bin 703 aile kalıyor. 5 bin vatandaşımız ise ikamet ediyor. Bu sayılardan 3’te 2’si kiracı olan diğeri de hak sahibi olan vatandaşımız. Aşağı Demirtaş’ta 577 boş konteynerimiz var. Vatandaşımız ben evim orta hasarlıydı ciddi hasar aldı burada kalmak istemiyorum dediği zaman yerleştiriyoruz. 5.3'lük depremde ilk akşamda da 25 aileyi konteynere yerleştirdik. O noktada eksiğimiz yok. Daha farklı talepler olursa Osmaniye’den gelen 110 adet konteynerimiz var. Onu da vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Eğitim sektörü de barınmak kadar önemli. Çocuklarımızın eğitimi için son derece acil bir hadise. Depremde 11 adet okulun taaddüttü söz konusu oldu. Protokol de imzalanmış olanlar var. Pandemi nedeniyle vaatte bulunan firmalar bu noktada biraz geri adım attılar. İmkanları zayıf olduğu için başlayamadılar. Başlayanlar da oldu. Eğitim bu süre içerisinde EBA üzerinden yürütüldüğü için çok sıkıntı olmadı. Önümüzdeki süreçte bu okulların bir an evvel yapılması gerekiyor. Arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Ama bazen de her şey sizin isteğinize bağlı olmaya biliyor” diye kaydetti.

"Bende aşı olurum"
Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Erkaya Yırık, “Aşı, bakanlığın illerle ilgili yapmış olduğu çalışmalarla gerçekleştiriliyor. Ayrıca yerelde bir planlama söz konusu değil. Zaten sıralamayı bakanlık ve bilim kurulumuz yapmıştı. Dezenformasyon sadece Türkiye’de değil yurtdışında da var. Yurtdışında da görüştüğümüz bir çok tanıdık var. Orada da aşı ile ilgili tereddüdü yaşıyorlar. Tereddüt zaten insani bir olay. Yani her yeni şeyin denenmesi önce dirençle karşılaşabiliyorsunuz. Ama gerçek şu ki, bilim adamları bu noktada gerekli çalışmaları, araştırmaları yaptı. Olumsuz bir şey olsa ülkemizde böyle bir aşının devreye girmesi söz konusu olmaz. Sağlık Bakanlığı’mız da bu noktada kendi çalışma ve tespitlerini yaptılar ve tüm vilayetlerde bunlar yapılıyor. Bende aşı olurum ”ifadelerini kullandı.

"Eski valilik kent müzesi oluyor"
Göreve geldiğinde ‘Elazığ Kent Müzesi’ çalışmasını başlattığına değinen Yırık, “Bunu Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) dönem başkanlığı valiliğimize geçtikten sonra da hızlandırdık. Valilik eski binasını ‘Kent Müzesi’ne dönüştürüyoruz. Projesi hazır ve önümüzdeki günlerde imzasını gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte ziyaretim sırasında görmüş olduğum Palu’daki tarihi destinasyon imkanlarıydı. Bunu da değerlendirebilmek için yaptığımız çalışmada ‘Fırat’ın Saklı Kenti Palu’ adıyla projelendirdik. FKA’da kabul gördü ve onun da önümüzdeki günlerde imzasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yine Elazığ Belediyesinin ‘Harput Musiki Müzesi’ üzerine yapmış olduğu bir çalışma var. Belediye tarafından yapıldı ve kalkınma ajansı desteğine kavuşacak. Elazığ TSO'nun yürütmüş olduğu ‘Elazığ Bölgesel Dış Ticareti Hızlandırma Merkezi’ projesi var, o da yönetim kurulumuzca kabul edildi. Ayrıca göreve geldiğimde talimatlandırdığım ve yürüttüğümüz proje olan Sivrice ilçemizdeki ‘Su Sporları ve Adrenalin Merkezi’ projemiz de var. Bunların totali 6 milyon lira tuttu. Tüm bunları o hizmeti yakın kurumlar ve teşkilatlarla bağlantılayarak projelerin sahiplenmesini arzu ettik. Ayrıca ‘Sıfır Atık’ projemiz var. Atıklardan geri dönüşüm sağlamak suretiyle konpost gübre üretimini gerçekleştiriyoruz, bölgede ilk olan bu proje şuan valiliğimiz bünyesinde aktif olarak çalışıyor. Valiliğimizin koordinesinde Elazığ TSO başkanlığı ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı ile yapmış olduğumuz bir protokol var. Bu protokol kapsamında ‘Sivrice’yi Yeniden Düşünmek’ diye bir proje hazırlandı. Bahsettiğimiz üniversitenin akademisyenleri ve uzmanları Sivrice’de belediye başkanlığının da içinde olduğu bu projede çalışmalarını yürütüyorlar. Bu proje ile bölgenin tarihi değerleri ile geçmişini değerlendirerek ortaya çıkarılan güzellikler ile turistik destinasyon olarak değerlendirilmesi için çalışmalar var” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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