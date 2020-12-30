Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin 400 metre tünelle bağlanan Kömürhan Köprüsü açılışa hazır Elazığ ve Malatya'nın bağlantı noktası olan, türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü'nün tamamlanmasının ardından, 2 bin 400 metrelik tünellerde de çalışmalar bitti, yükleme testleri de yapıldı Tünellerin de tamamlanması ile birlikte Dünya'nın 4. sırada yer alan ve Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan köprüsü'nün yeni yılın ilk haftasında açılacağı bildirildi Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlayan son derece stratejik öneme sahip bir köprüdür"

İHA

2 bin 400 metre tünelle bağlanan Kömürhan Köprüsü açılışa hazır Elazığ ve Malatya'nın bağlantı noktası olan, türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü'nün tamamlanmasının ardından, 2 bin 400 metrelik tünellerde de çalışmalar bitti, yükleme testleri de yapıldı Tünellerin de tamamlanması ile birlikte Dünya'nın 4. sırada yer alan ve Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan köprüsü'nün yeni yılın ilk haftasında açılacağı bildirildi Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlayan son derece stratejik öneme sahip bir köprüdür"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle Dünya literatüründe de 4. sırada yerini alan Kömürhan Köprüsü, tünellerdeki çalışmaların da tamamlanmasıyla açılışa hazır hale getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli ile yol yapımı tamamlandı. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan devasa yatırım yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı.7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarına eşit olduğu aktarıldı. Çelik imalatlarının montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu bildirildi.
Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle Dünya literatüründe de 4. sırada yerini alan köprü ile devamındaki 2,5 kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan MalatyaElazığ arasındaki kara yolu ulaşımı daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Proje, ayrıca zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlayacak.
Yeni yılın ilk haftasında açılması planlanan köprü de yükleme testleri de tamamlanırken, biten tüneldeki rötuşların yapıldığı kaydedildi.
"Yeni yılın ilk haftasında açılacak"
Kömürhan Köprüsü’nün 2014 yılında inşaatına başlandığını anımsatan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, “Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlayan son derece stratejik öneme sahip bir köprüdür. Köprü kapsamında 660 metrelik gergin eğik askılı sistemle birlikte 2 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda tünel var. Aynı zamanda 2 bin 95 metre uzunluğunda bağlantı yolu bulunmaktadır. Bu köprünün yapılmasıyla birlikte bahsettiğim bölgelerin birleşmesiyle inşallah bölgemizin, ekonomik çalışmaların gelişmesine katkı sağlayacak. Vatandaşlarımızın da faydalanacağı bir yatırım. Köprüde toplamda 7 bin ton çelik imalatı söz konusudur. Bu rakam da bugün itibari ile Eyfel Kulesine eşit durumdadır. 6 yıllık bir inşaat çalışmasından sonra devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Alt Yapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın katkılarıyla birlikte hızlanan çalışma, aydınlatma, havalandırma ve yangın sistemlerinin son rötuşlarıyla birlikte 2021 yılının ilk haftasında açılarak vatandaşlara Elazığ’a ve bölgeye müjde olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da sis etkili oldu
Elazığ’da 143’ü aranan 238 şahıs yakalandı, 61’i tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 143’ü aranan 238 şahıs yakalandı, 61’i ...
Kısıtlama saatinde çaldığı otomobil ile kaza yapan şüpheli hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde çaldığı otomobil ile kaza yapan ...
Elazığ’daki feci kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Elazığ’daki feci kaza anı kamerada
Vali Erkaya Yırık, Elazığ'ın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Vali Erkaya Yırık, Elazığ'ın gündemiyle ilgili ...
Elazığ'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı
Elazığ’da kamyon, otomobile çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da kamyon, otomobile çarptı: 2'si ağır 4 ...
Elazığ'da devasa görünümlü "Kulaklı Orman Baykuşu" bulundu Bir kişinin bahçesinde bulunup ekipler tarafından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürülen 1 metreyi geçen heybetli kanatları ile dikkat çeken "Kulaklı Orman Baykuşu" tedavi altına alındı FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han: "Bu büyüklükte olmuyorlar, ilk defa bu kadar büyük bir ‘Kulaklı Baykuş’ geldi" "Görmemiz iyi oldu ama sağlıklı olması bizi daha çok sevindirdi"
YEREL HABERLER Elazığ'da devasa görünümlü "Kulaklı Orman Baykuşu" ...
Deprem bölgesi Elazığ'da ailelere "Psikososyal Destek"
YEREL HABERLER Deprem bölgesi Elazığ'da ailelere "Psikososyal ...
Ay halesi oluştu, vatandaşlar telefonlarına sarıldı Elazığ ve çevre illerden görünen Ay etrafındaki çember dikkat çekerken, meteorolojiden açıklama geldi
YEREL HABERLER Ay halesi oluştu, vatandaşlar telefonlarına ...
Elazığ’da trenin tıra çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Elazığ’da trenin tıra çarptığı kaza kamerada
Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı
Elazığ’da tren, çarptığı tırı 100 metre sürükledi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da tren, çarptığı tırı 100 metre sürükledi: 5 ...
Elazığ'daki depremde pencereden atlayan genç: Gözümü açtığımda hastanedeydim
YEREL HABERLER Elazığ'daki depremde pencereden atlayan genç: Gözümü ...
Komandolar, doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Komandolar, doğaya yem bıraktı
Elazığ'da depremde balkondan atlayanlar o anları anlattı Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaralıları hastanede ziyaret etti, şu ana kadar 80 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 74'ünün taburcu edildiğini açıkladı Balkondan atlarken güvenlik kamerasının görüntülediği Kadir Yıldız: "Deprem olunca birinci kattan kendimi aşağı attım, branda üzerine düştüm" Yakın arkadaşını depremde kaybettiği için balkondan atlayan Büşra Varol: "Kendimi direk balkondan aşağı attım. Ayağımda da kırık oluştu"
YEREL HABERLER Elazığ'da depremde balkondan atlayanlar o anları ...
Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti
YEREL HABERLER Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni ...
Elazığ'da yaban hayatına su desteği
YEREL HABERLER Elazığ'da yaban hayatına su desteği
Elazığ'da kaçak avla mücadele ve yaban hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak avla mücadele ve yaban hayvanlarına ...
Elazığ'da depremzede çocuklara jandarmadan moral ziyareti
YEREL HABERLER Elazığ'da depremzede çocuklara jandarmadan moral ...
Elazığ'da, depremin ardından çocuklara psikososyal destek
YEREL HABERLER Elazığ'da, depremin ardından çocuklara psikososyal ...
Elazığ'da binlerce modern deprem konutu hızla yükseliyor Vali Erkaya Yırık: "2021 yılının başlarında toplamda 8 bin konutun teslim edilmesi planlıyor” "Vatandaşlarımızın rahat ve konforlu şekilde yaşayabileceği deprem korkusunda uzak bir şekilde çevre düzenlemesiyle, oyun parkalar ve diğer donatılarıyla gayet modern güzel binalar oldu"
YEREL HABERLER Elazığ'da binlerce modern deprem konutu hızla ...
Elazığ’da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ulaştırdı
YEREL HABERLER Elazığ’da gönüllüler dezavantajlı ailelere ekmek ...
Elazığ’da 24 saatte 75 artçı deprem meydana geldi
YEREL HABERLER Elazığ’da 24 saatte 75 artçı deprem meydana geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X