Elazığ’da 341 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da 341 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu

İHA

Elazığ’da 341 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerindeki 486 konutun yapımı tamamlandı. Mahallerde hak sahibi olan 341 depremzede yapılan kura ile yeni konutlarına kavuştu. Böylelikle teslim edilen konut sayısı bin 451 oldu.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 20 bine yakın konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Gümüşkavak Mahallesi'nde 184, Aksaray Mahallesi'nde 302 konutun yapımı tamamlandı. Gümüşkavak Mahallesi'nde 42, Aksaray Mahallesi'nde 299 aile olmak üzere toplamda 341 hak sahibi depremzede için bugün İl Özel İdare toplantı salonunda 3. noter Havva Kaya başkanlığında Vali Erkaya Yırık ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un da katılımıyla kura çekildi. Kura ile hak sahibi depremzedeler evlerine kavuştu.
Bu kapsamda Sürsürü Mahallesi'nde 179, Yazıkonak beldesinde 381, Karşıyaka Mahallesi'nde 439, Akçakiraz beldesinde 111 ve bugün çekilen 2 mahalleyle birlikte sahibi belirlenen toplam konut sayısı bin 1451 oldu.
Vali Erkaya Yırık bir kura çekilişi daha gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün itibari ile Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerindeki toplam 486 konuttan 341 hak sahibinin kuralarını çekiyoruz. 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu planlama ve inşaat çalışmaları önemli bir raddeye geldi. Bugüne kadar toplam da 2 bin 517 adet konutun bitirilerek sizlerin de katılmış olduğu kura çekilişleri ile yapılarak vatandaşlarımıza teslimi devam ediyor. Bu süreçte 42'si Gümüşkavak Mahallesi, 299'u da Aksaray Mahallemizde olmak üzere toplamda 341 hak sahibimizin konutları birazdan kura çekilişi ile belirlenecek” dedi.
Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın hizmetinde olduğunu ifade eden Vali Yırık, “Ben bu süreçte özellikle hafta sonu Pazar günü 09.37’de meydana gelen deprem dolayısı ile tekrar Elazığlı hemşerilerimize bu afeti yaşayanlara geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Deprem sonrasında vatandaşlarımızın orta hasarlı da olsa ikamet etmiş oldukları binalar bunların tekrar değerlendirilerek son durum itibari ile hangi hasar durumunda olduğunun tespitleri ile ekiplerimiz 3 gündür devam ettiriyor. İnşallah vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Devletimiz son derece modern, deprem genelgesine uygun, çevre donatısı ile yeşil alanları, asansörü, park alanları, oyun alanları, gerçekten son güçlü yapılardır. İnsanlarımızın gülerek mutluluk içerisinde oturacağı konutlar oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da 300 kapasiteli ‘TOKİ Cami’ hizmete açıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 300 kapasiteli ‘TOKİ Cami’ hizmete açıldı
2. Lig: Elazığspor: 0 - Pendikspor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 0 - Pendikspor: 1
Elazığ'da travma geçiren baykuş tedaviye alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da travma geçiren baykuş tedaviye alındı
Elazığ’da inşaatın 3’üncü katından düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ’da inşaatın 3’üncü katından düşen genç ...
Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu yaşıyor Köyün mahalle olması ile birlikte Elazığ merkeze bağlı mahalle sayısı da 39’a yükseldi
YEREL HABERLER Referanduma giden o köy, mahalle olmanın mutluluğu ...
2 bin 400 metre tünelle bağlanan Kömürhan Köprüsü açılışa hazır Elazığ ve Malatya'nın bağlantı noktası olan, türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü'nün tamamlanmasının ardından, 2 bin 400 metrelik tünellerde de çalışmalar bitti, yükleme testleri de yapıldı Tünellerin de tamamlanması ile birlikte Dünya'nın 4. sırada yer alan ve Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan köprüsü'nün yeni yılın ilk haftasında açılacağı bildirildi Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlayan son derece stratejik öneme sahip bir köprüdür"
YEREL HABERLER 2 bin 400 metre tünelle bağlanan Kömürhan Köprüsü ...
Elazığ'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da sis etkili oldu
Elazığ’da 143’ü aranan 238 şahıs yakalandı, 61’i tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 143’ü aranan 238 şahıs yakalandı, 61’i ...
Kısıtlama saatinde çaldığı otomobil ile kaza yapan şüpheli hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde çaldığı otomobil ile kaza yapan ...
Elazığ’daki feci kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Elazığ’daki feci kaza anı kamerada
Vali Erkaya Yırık, Elazığ'ın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Vali Erkaya Yırık, Elazığ'ın gündemiyle ilgili ...
Elazığ'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı
Elazığ’da kamyon, otomobile çarptı: 2'si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da kamyon, otomobile çarptı: 2'si ağır 4 ...
Elazığ'da devasa görünümlü "Kulaklı Orman Baykuşu" bulundu Bir kişinin bahçesinde bulunup ekipler tarafından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürülen 1 metreyi geçen heybetli kanatları ile dikkat çeken "Kulaklı Orman Baykuşu" tedavi altına alındı FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han: "Bu büyüklükte olmuyorlar, ilk defa bu kadar büyük bir ‘Kulaklı Baykuş’ geldi" "Görmemiz iyi oldu ama sağlıklı olması bizi daha çok sevindirdi"
YEREL HABERLER Elazığ'da devasa görünümlü "Kulaklı Orman Baykuşu" ...
Deprem bölgesi Elazığ'da ailelere "Psikososyal Destek"
YEREL HABERLER Deprem bölgesi Elazığ'da ailelere "Psikososyal ...
Ay halesi oluştu, vatandaşlar telefonlarına sarıldı Elazığ ve çevre illerden görünen Ay etrafındaki çember dikkat çekerken, meteorolojiden açıklama geldi
YEREL HABERLER Ay halesi oluştu, vatandaşlar telefonlarına ...
Elazığ’da trenin tıra çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Elazığ’da trenin tıra çarptığı kaza kamerada
Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı
Elazığ’da tren, çarptığı tırı 100 metre sürükledi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da tren, çarptığı tırı 100 metre sürükledi: 5 ...
Elazığ'daki depremde pencereden atlayan genç: Gözümü açtığımda hastanedeydim
YEREL HABERLER Elazığ'daki depremde pencereden atlayan genç: Gözümü ...
Komandolar, doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Komandolar, doğaya yem bıraktı
Elazığ'da depremde balkondan atlayanlar o anları anlattı Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaralıları hastanede ziyaret etti, şu ana kadar 80 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 74'ünün taburcu edildiğini açıkladı Balkondan atlarken güvenlik kamerasının görüntülediği Kadir Yıldız: "Deprem olunca birinci kattan kendimi aşağı attım, branda üzerine düştüm" Yakın arkadaşını depremde kaybettiği için balkondan atlayan Büşra Varol: "Kendimi direk balkondan aşağı attım. Ayağımda da kırık oluştu"
YEREL HABERLER Elazığ'da depremde balkondan atlayanlar o anları ...
Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti
YEREL HABERLER Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni ...
Elazığ'da yaban hayatına su desteği
YEREL HABERLER Elazığ'da yaban hayatına su desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X