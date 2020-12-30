Elazığ'da yapımı tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi yapıldı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından depremzedeler için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerinde yapımı tamamlanan 342 konut için kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8'lik depremin ardından TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan yeni konutların inşa çalışmaları sürüyor. Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerinde yapılan 342 konutun hak sahibinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. İl Özel İdaresi'nde yapılan kura çekimine Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve kurum müdürleri katıldı.

'2517 KONUTUN KURA ÇEKİMİ YAPILDI'

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 24 Ocak'taki deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu planlama ve inşaat çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini belirterek, "Bugüne kadar bitirilen 2 bin 517 konutun kura çekilişleri yapıldı. Vatandaşlarımıza teslimi devam ediyor. Pazar günü 09.37'de meydana gelen deprem dolayısıyla Elazığlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileğimi de iletiyorum. Bu deprem sonrasında vatandaşlarımızın orta hasarlı da olsa ikamet etmiş oldukları binaların tekrar değerlendirilerek son durum itibariyle hangi hasar durumunda olduğunun tespitlerini sahadaki ekiplerimiz 3 gündür devam ettiriyor. İnşallah vatandaşlarımızın mağduriyeti var ise ortadan kaldırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-12-30 18:35:56



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