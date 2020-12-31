Koronavirüsü yenen Jandarma personelleri bağışçı oldu

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Elazığ'da Koronavirüsü (Covid19) yenen jandarma personelleri, immün plazma bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda koronavirüsü yenmeyi başaran jandarma personelleri yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için immün plazma bağışçısı oldu. İmmün plazma bağışında bulunan 5 jandarma personeline Jandarma Albay Ali Yıldız'da Bölge Kan Merkezi'ne giderek eşlik etti.

Covid19'u yenen personeline örnek olan Jandarma Komutanı Yıldız'da kan vererek, bağışta bulundu.

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