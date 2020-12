Vali Erkaya Yırık:"Elazığ bir çok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir"

Amaçlarının daha iyi, güzel hizmetler sunarak daha huzurlu, güvenli ve her yönüyle mamur bir Elazığ’ı yeniden inşa edebilmek olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, Elazığ'ın bölgesinde sağlık hizmetlerinden eğitime, turizmden ticarete, kültürden sanata kadar birçok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir olduğunu söyledi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık yaptığı açıklamada:" 2020 yılını gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde virüs salgını başta olmak üzere beraberinde gelen bir takım olumsuzlukların gölgesinde zorlu bir şekilde geçirdik. Bununla birlikte Elazığ’ımızda 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketi, İlimiz sosyal yaşamında ağır izler bıraktığı gibi birçok zorluğu ve sorumluluğu da beraberinde getirdi. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek depremden sonraki süreçte hep halkımızın yanında olduk, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte koordineli şekilde sahada yer alarak vatandaşlarımızın her türlü sorunlarıyla hemhâl olduk. Barınma, ısınma, iaşe gibi ihtiyaçların karşılanmasında tüm kurumlarımızı teyakkuza geçirip vatandaşlarımızın mağdur olmamasına itina gösterdik. Depremin birinci yılını doldurduğumuz şu günlerde, ilimiz merkez mahalle, belde ve köylerinde dokuz ayrı rezerv alanında TOKİ tarafından başlatılan ve yapımı devam eden afet konutlarından tamamlananlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yine merkezde 4 mahallemizden kentsel dönüşüm kapsamında Karşıyaka Mahallemizde tamamen, Sürsürü mahallemizde ise kısmen yapımı tamamlanan afet konutları vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bunun yanı sıra Sivrice, Maden, Kovancılar, Palu ve Baskil ilçelerimizde hem kentsel dönüşüm kapsamında hem de rezerv alanları dahilinde afet konutları inşaatına başlanmış ve tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edilecektir. Deprem sürecinde yakın ilgi ve şefkatlerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Amacımız, ilimiz adına daha iyi, daha güzel hizmetler sunmak, daha huzurlu, daha güvenli ve her yönüyle mamur bir Elazığ’ı yeniden inşa edebilmektir. Hedefimize ulaşmak için inancımızı ve umudumuzu yitirmeden şevk, azim ve gayretle daha çok çalışmalı ve tüm engelleri hep birlikte aşarak güzel Elazığımızı gelecek kuşaklara daha yaşanabilir, daha nezih ve temiz bir halde bırakmalıyız"şeklinde konuştu.



"Elazığ bir çok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir"

Elazığ'ın bölgesinde sağlık hizmetlerinden eğitime, turizmden ticarete, kültürden sanata kadar birçok yönüyle yıldızı parlayan bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Yırık," Güzel ilimizin bulunduğu bölgede her bakımdan söz sahibi olması, yerli ve yabancı yatırım ve teşvikler için bir cazibe merkezi haline gelmesi, kalkınmada öncelikli iller arasında hak ettiği yeri alması için mevcut imkanlar dahilinde yapılması gereken ne varsa hizmet etmeye amadeyiz. Önümüzdeki yıl amaçlanan noktaya ulaşabilmek için azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda kamu kurumlarımız arasındaki koordinasyonla oluşturacağımız ortak sinerji sayesinde ilimizin acil çözüm bekleyen öncelikli sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda arzu ettiğimiz sonuca ulaşmak temennimizdir.Her yeni yıl, yeni hedeflere, müreffeh yarınlara, umutla bakmamız ve bizlere taze başlangıçlar yapmamız için yeni bir fırsattır. Bizler hep birlikte el ele vererek kaldığımız yerden yarınımızı inşa etmeye canla başla çalışacak, geleceğimizi kendi emeğimizle şekillendirmeye gayret edeceğiz"ifadelerini kullandı.

