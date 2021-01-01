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16 ili bağlayan yeni Kömürhan Köprüsü yarın açılıyor 2 bin 400 metrelik iki tünelle ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan Kömürhan Köprüsü yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor Köprünün yapımında Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanıldı

İHA

16 ili bağlayan yeni Kömürhan Köprüsü yarın açılıyor 2 bin 400 metrelik iki tünelle ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan Kömürhan Köprüsü yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor Köprünün yapımında Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanıldı

Elazığ ve Malatya'nın bağlantı noktası olan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, aynı zamanda Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli ile yol yapımı tamamlandı. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü'nün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu bildirildi. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2,5 kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan MalatyaElazığ arasındaki karayolu ulaşımı daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Proje, ayrıca zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlayacak. Yükleme testleri biten yeni Kömürhan Köprüsü yarın açılıyor. Açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kömürhan Köprüsü'nde katılımı ile yapılacağı aktarıldı.
Kömürhan Köprüsü’nün 2014 yılında inşaatına başlandığını anımsatan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, “Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ni Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan son derece stratejik öneme sahip bir köprüdür. Köprü kapsamında 660 metrelik gergin eğik askılı sistemle birlikte 2 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda tünel var. Aynı zamanda 2 bin 95 metre uzunluğunda bağlantı yolu bulunmaktadır. Bu köprünün yapılmasıyla birlikte bahsettiğim bölgelerin birleşmesiyle inşallah bölgemizin, ekonomik çalışmaların gelişmesine katkı sağlayacak. Vatandaşlarımızın da faydalanacağı bir yatırım. Köprüde toplamda 7 bin ton çelik imalatı söz konusudur. Bu rakam da bugün itibarı ile Eyfel Kulesine eşit durumdadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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