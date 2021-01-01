Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen ve hafta sonları uygulanan tedbirlerle vaka sayısı yüzde 70 düşen Elazığ’da vatandaşlar, Cuma namazı için dışarı çıktı.

Covid19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 4 Ocak 2021 Pazartesi günü sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 80 saat sürecek olan kısıtlama kapsamında Elazığ’da da cadde ve sokaklar yeni yılın ilk gününde sessizliğe büründü. Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar ise bugün sokağa çıktı. Maske ve mesafe kurallarına riayet ederek çok sayıda vatandaş camiye gitti. Araç kullanmadan camilere gelen vatandaşlar, yılın ilk Cuma namazını belirlenen sosyal mesafe kurallarına göre kılarak tekrar evlerine döndü. Vali Erkaya Yırık da Cuma namazı için Yeni Camii'ye geldi. Vali Yırık, cami çıkışı yaptığı açıklamada, Elazığ'da Covid19 vakalarının yüzde 70 oranında azaldığını aktardı.



Vali Yırık: "Yüzde 70'lere tekamül eden bir azalış söz konusu"

Yılın ilk Cuma namazını kıldıklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Yeni Camii'de namazı kıldık. Vatandaşlarımızın kısıtlamada göstermiş oldukları riayet, gerekse maske, mesafe hijyen konusundaki gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Tüm bu riayetleri sonucu vaka sayımız ciddi oranda düşmeye başladı. Ama tehlike geçmiş değil. Rehavete kapılmamız lazım. Vatandaşlarımızın aynı doğrultuda tedbirlerine devam etmesi gerekiyor. Bizim test sayısı ile vaka oranlamasında yüzde 30. 500 test sayısı varsa 150 vakaya tekamül ediyor. Artık bunu yüzde 15'lere çektiğimizi düşüyoruz. Test bin ise 300 vaka söz konusu oluyordu. Yüzde 70'lere tekamül eden bir azalış söz konusu. İnşallah bu daha devam eder" dedi.

Camiye geldiğini aktaran vatandaşlardan Mehmet Namlı da, "Devletimizden Allah razı olsun bizlere müsaade etti. İnşallah 2021 yılında Cenabı Allah bu virüs salgınını ülkemizden kaldırır. Rahatlıkla camilerimize ve akrabalarımızı ziyaret gidebiliriz. Allah 2021 yılın inşallah hepimize hayırlı eylesin. Namazımız kılıp tekrar evimize döneceğiz. Devletin verdiği kurallara uyacağız" diye konuştu.

Salgının bitmesini dileyen Ziya Balcı da, "Biran önce camide cemaatte bulunmayı istiyorum. Direk evden buraya geliyoruz, buradan da eve gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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