Elazığ ve Malatya'nın bağlantısında yer alan 16 ile geçişi sağlayan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, aynı zamanda Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan 720 milyon lira maliyetli Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli ile yol yapımı tamamlanarak bugün açılışı gerçekleştirildi. Açılış için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iki ilin protokol üyeleriyle birlikte Kömürhan Köprüsü'ne geçti. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı açılış programında Bakan Adil Karaismailoğlu açıklamada bulundu.



"700 bin kişi bakanlığımız bünyesindeki iş imkanlarından faydalanıyor"

Çalışmalarına büyük bir hız ve titizlikle devam ettiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu," Covid19 salgınına rağmen 2020 yılı milletimizin yaşam kalitesini yükselten yatırımlarla dolu bir yıl olarak geçti. 2021 yılı da yatırımlarımızın artarak devam ettiği bir yıl olacak. İnsan, yük ve veri ulaştırmada gelişen ihtiyaçlara cevap vermek, dünya satında sürekli kendini yenileyen sistemlere eş güdümlü dahil olma yolunda ilerliyoruz. Bugünümüz yada yakın geleceği de tasarlayan ülke ekonomisine omuz veren insan odaklı çevreye duyarlı kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan sürdürülebilir mekanizmaları oluşturulmuş bir yol haritası dahilinde kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin bütünsel kalkınmasına katkı verecek adımları bir bir atarken yurdumuzun doğusu ile batısı, kuzeyi ile güneyi arasında ekonomik ve sosyal açıdan değişikliğin sağlanması için gayret gösteriyoruz. Salgına karşı tüm tedbirlerimizi alarak ülke satında 3 bin 200 şantiyede çalışmalarımız sürerken yaklaşık 700 bin kişi bakanlığımız bünyesindeki iş imkanlarından faydalanıyor. Yaptığımız yollar, köprüler ve tünellerle insanımızın bereketine bereket katmak iş olanaklarını arttıracak yeni yatırımlara zemin hazırlamak çiftçimizin, sanayicimizin, ticaretine omuz vermek için çalışıyoruz" dedi.



"Elazığ ve Malatya şehirlerimiz başta olmak üzere 16 ilimizi bütünleştirecek"

Bugün açılışını yaptıkları Kömürhan Köprüsü ile tünelinin memleketin her köşesinde icra ettikleri eserlerden biri olduğuna değinen Bakan Karaismailoğlu, "Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projemizde 600 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü, 2 bin 400 metre uzunluğundaki çift tüp Kömürhan Tüneli ve 123 metrelik çift köprü bulunmaktadır. Kömürhan köprümüz 2x2 şeritli ters Y tipi kule olarak tasarlanmış olup, 168,5 metrelik tek pilon şeklinde imal edilmiştir. Köprüde kullanılan 7 bin ton çelik Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarı kadardır. Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan köprümüz gergin eğik askılı olarak planlanmış ve 42 adet kablo imalatı gerçekleşmiştir. Çelik kablo uzunluğu 853 kilometre, çelik tel uzunluğu ise 6 bin kilometredir. Kömürhan Tüneli'mizde 2 bin 400 metre ve çift tüp olarak tamamlanmıştır. Akıllı ulaşım sistemiyle donatılmış köprümüz ve tünelimizde görüntüleme sistemlerinden, sensörlere ve değişik mesaj sistemlerine, haberleşme sistemlerinden yangın skala ve diğer kontrol sistemlerine kadar elektrik ve elektronik, mekanik donanımlar tamamen yerli ve milli mühendislik imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bölgede ulaşım artık daha emniyetli ve konforlu bir şekilde yapılacaktır. Projemiz Elazığ ve Malatya şehirlerimiz başta olmak üzere 16 ilimizi bütünleştirerek bölgenin üretim, ticaret, turizm ve kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır. Kömürhan Köprüsü ve tüneli hepimiz için iftihar projelerinden birisidir. Projemiz tamamen Türk mühendis ve işçilerin bilgisi, deneyimi ve alın teriyle gerçekleştirilmiştir"ifadelerini kullandı.



"Yapabildiklerimiz gelecek nesillerimize de başarma azmi ve güven aşılayacaktır"

Her geçen gün ulaşım ve haberleşme projelerinde yerli ve milli teknolojilerinin payını arttırmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Biliyoruz ki bugün bizim yapabildiklerimiz gelecek nesillerimize de başarma azmi ve güven aşılayacaktır. Bu inançla attığımız her adım ekonomik gücümüzü ve bağımsızlığımızı daim kılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım projemiz başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemi ile bağlantı yaparak konuşmasını gerçekleştirdi.

Yatırım değeri 720 milyon lira olan Kömürhan Köprüsü ile ilgili bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Malatya Valisi Aydın Baruş, her iki şehrin belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Tören sonrasında Bakan Karaismailoğlu ile birlikte katılımcılar köprüden yürüyerek karşıya geçti.

