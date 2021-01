Üç makineye bağlı yaşayan Nurçin, tek parmağı ile 3'üncü kitabını çıkardı Elazığ'da 3 makine ile yatağa bağlı olarak yaşamak zorunda kalan ve 3. kitabını çıkaran Nurçin Arlı, Covid-19 pandemisi nedeniyle tedbirlere dikkat etmeyenlere seslenerek, 11 yıldır solunum cihazıyla yaşamak zorunda kaldığını aktardı

Milyonda bir görülen hastalığı nedeniyle 3 makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veren ve tek parmağıyla yazarlığa adım atan 32 yaşındaki Nurçin Arlı, 'Şimdi Sıra Sende' isimli üçüncü kitabını okurlarıyla buluşturarak büyük bir azim örneği oldu.

10 yaşındaki yakalandığı milyonda bir görülen kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) hastalığı nedeniyle iki kez kalbi durduktan sonra 3 makineyle yatağa bağımlı yaşamaya başlayan 32 yaşındaki Nurçin Arlı, 4 senedir tek parmağı ile kitap yazıyor. 2016 yılında yazmaya başlayan Arlı, 2017 yılında ilk kitabı olan deneme türündeki 'Vatan Gözlüm'ü çıkarmayı başardı. Arlı, iki yıl sonra roman türündeki ikinci kitabı olan ‘Tahta Salıncak’ı çıkardı. Birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer alan Arlı, son olarak ise üçüncü kitabı olan ‘Şimdi Sıra Sende’ kitabını okuyucularıyla buluşturdu. Büyük bir başarı hikayesi sergileyen Arlı, 'Her Daim İyilik Derneği' sponsorluğunda basımını gerçekleştirerek çıkardığı kitabı için okuyuculardan destek istedi.

Yazarlığa başlama serüveninden bahseden Nurçin Arlı, “Yazarlığa ilk, 2016 yılında başladım ve 2017 yılında deneme türünde olan ilk kitabım ‘Vatan Gözlüm’ü okuyucularıyla buluşturdum. Daha sonra 2019 yılında da ikinci kitabım roman türünde olan ‘Tahta Salıncak’ı okuyucularıyla buluşturdum. Bu yıl daha yeni üçüncü kitabımı okuyucularıyla buluşturdum. Kitabımın ismi ise, ‘Simdi Sıra Sende’. Bu kitabımın yazımı yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Çünkü telefon ve bilgisayar ile yazıyorum ve sadece tek parmağımı kullanarak yazabiliyorum. Bu yüzden daha zorlu geçiyor ama hayalimi zevkle yaptığım için zorluğunu hiç yaşamıyorum. Sadece zaman konusunda biraz uzun sürüyor ama bu hayalimi gerçekleştirdim. En büyük destekçim başta aileme çok teşekkür ediyorum. Daha sonra bu süreçte kitabımın basımında hem maddi hem manevi olarak desteklerini esirgemeyen ve üyesi olduğum Her Daim İyilik Derneği ve başkanı Salih Küçüktepe’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.



Nurçin pandemide dikkat etmeyenlere seslendi: "Ben 11 yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyorum"

Uzun süredir solunum cihazına bağlı olarak yaşadığını anımsatan Arlı, pandemi sürecinde tedbirlere uymayanlara önerilerde bulunarak, “Ben kas hastasıyım ve 2009 yılından beridir bu şekilde yatağa ve solunum cihazına bağlı yaşıyorum. Hiçbir şekilde dışarı çıkamıyorum. Sadece ambulansla hastaneye gidip gelince dışarıyı görebiliyorum ve sürekli evdeyim. Bu pandemi sürecine değinmek istiyorum. Bu süreçte evde kalmayıp dışarıda olanlara solunum cihazına bağlı olmayı hiçe sayanlara sesleniyorum, kesinlikle hiç kolay değil. Sadece biraz daha sabredip evde kalsalar bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilirler. Ben 11 yıldır bu şekildeyim ve inanın bu şekilde yaşanılabiliyor”diye konuştu.



“Nurçin ile gurur duyuyoruz”

Baba Mehmet Arlı ise, “Nurçin, 4 yıldır kitap yazıyor. Sırasıyla, ‘Vatan Gözlüm, ‘Tahta Salıncak’ ve şimdi elimize geçen ‘Şimdi Sıra Sende’ kitabı okuyucularıyla buluştu. Nurçin ile gurur duyuyoruz ve çıkardığı her kitap bizim için büyük bir mutluluk” diye konuştu.

Nurçin'in kitap basımında sponsor olan derneğin Başkanı Salih Küçüktepe de, “Derneğimiz 24 Ocak depreminden sonra kuruldu ve ağırlıklı olarak depremzede ailelere yardım ediyorduk. Nurçin kardeşimiz ile daha önceden tanışıklığımız söz konusu ve derneğimize aldık, gönüllü üyemiz oldu. Muhabbet esnasında üçüncü kitabından bahsetmişti. Dernekteki yönetimindeki arkadaşlarla istişare ettik ve sosyal farkındalık adına Nurçin kardeşimizin üçüncü kitabının basımını dernek olarak üstlendik. Gerçekten azmin zaferi olarak görüyoruz. Kardeşimizin hayatı herkese örnek olmalı, biz de destek olduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

