Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem



ELAZIĞ (DHA)ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmazken, saat 16.30'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sivrice ilçesinde AFAD verilerine göre saat 16.30'da meydana gelen 8.58 kilometre derinlikte ve 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 17.17'de ilçeye bağlı Çevrimtaş köyüne 1.29 kilometre mesafede 8.50 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığı bildirildi.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-03 18:14:20



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