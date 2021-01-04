Elazığ'da hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı´nda meydana geldi. 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 23 K 5497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-04 20:50:16



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