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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

İHA

Elazığ’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4’e yükseldi.
Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi'nden Zafran Mahallesi'ne seyreden henüz sürücüsü belirlenemeyen 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Araçlarda sıkıştıkları yerden itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırılan 3 yaralının tedavisi sürerken bir acı haber daha geldi. Fırat Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan yaralı bir kadın da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, hayatını kaybedenlerden 2’sinin kadın, 2’sinin de erkek olduğu öğrenildi. Ölenlerin kimlik tespiti ile diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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