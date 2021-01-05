Elazığ'daki kazada ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, dün akşam hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu ölen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin otomobil sürücü Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68) ve kızları Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Yiğit (24) olduğu ortaya çıktı. Tedavisi süren 2 yaralıdan Sude Sesveren'in (12) hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Yiğit (33) yönetimindeki 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Mehmet Kaya'nın kullandığı 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki Sevgi Sesveren olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızı Sude, annesi Makbule, babası Mehmet Kaya, hafif ticari araçtaki Ali ve kardeşi Hüseyin Yiğit de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İki aracın da hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılardan Mehmet ve Makbule Kaya ile Hüseyin Yiğit hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Ali Yiğit'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken Sevgi Sesveren'in kızı 12 yaşındaki Sude'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybedenler, yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-05 11:23:29



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