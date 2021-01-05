Karaleylek kanyonu çevresinde yaban keçi sürüsü görüntülendi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da bulanan Karaleylek kanyonunun üst bölgesinde sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.

Elazığ’da geçmişi milyonlarca yıl öncesine dayandığı belirlenen, ancak son yıllarda tanınmaya başlayan Karaleylek kanyonu çevresine yaban keçileri de geldi.Baskil ilçesinde Karakaya Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede yer alan kanyonun çevresinde gezinen yaban keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

Sürü halinde düz arazi de görülen yaban keçilerinin bir süre sonra bölgede bulunan Saklıkapı kanyonlarına doğru giderek gözden uzaklaştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.