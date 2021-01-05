Elazığ’daki feci kazada, hayatını kaybeden anne, baba ve kızları son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne, baba ve kızı bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi'nden Zafran Mahallesi'ne seyreden Ali Y. idaresindeki 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Kaya yönetimindeki 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68), kızları Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Y. (24) hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan ve kardeşini kaybeden sürücü Ali Y. (33) ile annesi, anneannesi ve dedesini kaybeden Sude Sesveren’in (12) tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mehmet, eşi Makbule Kaya ve kızları Sevgi Sesveren için Asri Mezarlığı içerisinde bulunan Dumandağ Camiinde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan namazın ardından baba, anne ve kızı Asri Mezarlığına defnedilerek son yolculuğu uğurlandı.

Cenaze namazına, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, Sesveren’in eşi Emrah Sesveren, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Yiğit’in ise (24) bugün Maden ilçesi Osman Çayır köyünde defnedileceğini öğrenildi.

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