Elazığ'da asayiş uygulamaları: 7 tutuklama

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Elazığ'da polisin yaptığı uygulamalarda 74'ü aranan 103 şüpheli yakalandı, 7 'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanına bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde asayiş ve şok uygulamalar gerçekleştirdi. Polisin yaptığı uygulamalarda 74’ü aranan, 29’u meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 103 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Yapılan uygulamalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, çalınan 1'er adet otomobil ile römorkun ele geçirildiği bildirildi.

Öteyandan uygulamalar sırasında kayıp olarak aranan 7 şahsında bulunduğu aktarıldı.

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