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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ikinci PCR cihazı

DHA

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ikinci PCR cihazı


Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci PCR cihazı kurularak, hizmet verilmeye başlandı. 
Koronavirüsle mücadelede eylül ayından beri hizmet verilen ve 50 binin üzerinde testin yapıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki Covid-19 Tanı Laboratuvarı'na ikinci PCR cihazı kuruldu. Bu sayede 24 saat esasına göre çalışılan laboratuvarda, tek cihazdan kaynaklı sorunların da önüne geçilmesi hedeflendi. Laboratuvarda incelemelerde bulunan Başhekim Prof. Dr. Erol Keleş, bu süreçte büyük destekleri olan Sağlık Bakanlığı'na ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2021-01-06 13:46:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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