Elazığ'da, 500 gram esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince kent girişinde durdurulan araçta 500 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda A.A. (51) ve T.T.'nin (45) Bingöl'den uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan 2 kişinin bulunduğu araç, kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilen 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. ve T.T.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-06 13:51:05



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