Elazığ'da, 69 suç kaydı olan 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 3 iş yerinden farklı tarihlerde 4 televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan T.Ç., T.B.O., K.D. ve T.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve toplam 69 suç kaydı olan şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yerinden 4 televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlığı gerçekleştirenlerin T.Ç., T.B.O., K.D. ve T.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı 2 televizyon ve dizüstü bilgisayar ise sahiplerine teslim edildi. Toplam 69 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-07 18:01:03



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