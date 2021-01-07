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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şerifoğulları,"Şehrimiz hızlı bir değişim ve dönüşüm içiresinde"

İHA

Başkan Şerifoğulları,"Şehrimiz hızlı bir değişim ve dönüşüm içiresinde"

Şehrin devletin desteğiyle birlikte bir yıldır hızlı bir değişim ve dönüşümün içerisine girdiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Bir yandan hasarlı binaların yıkım çalışmalarını yapıyor diğer yandan da yeni ve güvenli binaların inşa ve teslim sürecini gerçekleştiriyoruz"dedi.
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, deprem sonrası TOKİ tarafından Abdullahpaşa ve Aksaray mahallelerinde yapımına başlanıp bitirilip anahtar teslimine hazır duruma getirilen konutlar ile Gümüşkavak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Elazığ Belediyesi Ek Hizmet Binasında incelemelerde bulundu. Gittiği yerde mahalle esnafı ve sakinleriyle de görüşen Şerifoğulları, incelemeler sırasında çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.
İncelemeler sırasında açıklamada bulunan Başkan Şerifoğulları, “Devletimiz depremin izlerini silmek ve vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini sağlamak için kesintisiz bir şekilde çalışıyor. TOKİ tarafından mahalle genelinde yapılan konutlarımızdan teslime hazır duruma getirilenleri inceledik. Varsa eksiklikleri tespit etmek üzere muhtarımız ve TOKİ yetkilileriyle birlikte bu eksikliklerin giderilmesi noktasında istişarelerde bulunduk’ dedi.
Şehrin devletin desteğiyle birlikte bir yıldır hızlı bir değişim ve dönüşümün içerisine girdiğini anımsatan Başkan Şerifoğulları, " Bir yandan hasarlı binaların yıkım çalışmalarını yapıyor diğer yandan da yeni ve güvenli binaların inşa ve teslim sürecini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Gönül Belediyeciliği ilkesiyle hizmetlerine devam ettiklerini aktaran Şerifoğulları, Kısa süre içerisinde bünyesinde baybayan spor salonları, kurs salonları, kütüphane, hizmet ofisleri ve ticaret merkezlerinin yer aldığı Elazığ Belediyesi Ek Hizmet Binasını hizmete sunduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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