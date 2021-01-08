Transit ile pikap çarpıştı: 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde transit ile pikapın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza,ElazığBingöl karayolu Kovancılar ilçesi İsmet Paşa Mahallesi sınırlarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. idaresindeki 23 BV 304 plakalı transit ile S.Ö. yönetimindeki 65 AAF 444 plakalı pikap çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yol tedbirlerini alarak, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.