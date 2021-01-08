Elazığ'da kamyonetler çarpıştı: 6 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/KOVANCILAR (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kovancılar'a bağlı İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö.'nün kullandığı 65 AAF 444 plakalı kamyonet ile Ö.Ç. yönetimindeki 23 BV 304 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardaki 6 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Kovancılar Ahmet ÇÖTELİ
2021-01-08 12:13:24
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