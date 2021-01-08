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Elazığ'da depremzedeler, 'Ekmeği, suyu, elektriği veriyorlar, biz daha devletten ne isteyelim" CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un," Yardım kolisi tam geliyor mu? Gelmiyor. Gelenin içinde de çoğunlukla biliyorum zamanı tarihi geçmiş ürünler var öyle değil mi" sözlerine tepki gösteren depremzedeler, "Allah devletimizden bir kere değil bin kere razı olsun" diye cevap verdi

İHA

Elazığ'da depremzedeler, 'Ekmeği, suyu, elektriği veriyorlar, biz daha devletten ne isteyelim" CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un," Yardım kolisi tam geliyor mu? Gelmiyor. Gelenin içinde de çoğunlukla biliyorum zamanı tarihi geçmiş ürünler var öyle değil mi" sözlerine tepki gösteren depremzedeler, "Allah devletimizden bir kere değil bin kere razı olsun" diye cevap verdi

Elazığ’da geçici barınma merkezlerinde kalan ve her türlü yardımın sağlıklı bir şekilde kendilerine ulaştığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden depremzedeler, "Allah devlete zeval vermesin. Evimiz verilene kadar burada kalacağız. Allah’tan bu var. Olmasa bu soğukta nereye gideceğiz. Adamlar bir soba yerine 2 soba verdiler, ateş gibi oluyor. Devletimizden Allah razı olsun bu kadar insanı getirdi ve yerleştirdi. Ekmeğini, suyunu, elektriğini veriyor. Biz daha devletten ne isteyelim"dedi.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden şehir şantiyeye dönerken, bin 500'den fazla aile ise geçici barınma merkezi olarak kurulan konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Bir taraftan konutların yapılarak depremzedelere teslim edilmeye başlandığı şehirde konteyner kentte kalan vatandaşlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un," Yardım kolisi tam geliyor mu? Gelmiyor. Gelenin içinde de çoğunlukla biliyorum zamanı tarihi geçmiş ürünler var öyle değil mi? Hak mı böyle bir hak olur mu? Bunun için mi var devlet? Hepiniz, çoğunuz büyük bir çoğunluğunuz büyük bir kısmınız gittiniz AK Parti'ye oy verdiniz bunun için mi oy verdiniz" sözlerine açıklamaları ile cevap verdi.
Doğukentte bulunan geçici barınma merkezinde kalan depremzedelerden Kadir Çalkan, “Cumhurbaşkanımıza laf yok. Adam hakkıyla çalışıyor. Devletimizden Allah razı olsun bu kadar insanları getirdi ve yerleştirdi. Ekmeğini, suyunu, elektriğini veriyor. Biz daha devletten ne isteyelim. Bazı insanlarımız atıyor. Allah için konuşacaksın. Bu kışın bu konteynerler olmasa çadırda kalınmazdı. Devletimize Allah zeval vermesin" dedi.

"Allah devletimizden bir kere değil bin kere razı olsun"
Devletten razı olduklarını dile getiren Hülya Kaya ise, “Gelen yardımlardan bizi mahrum etmiyorlar. Gelen erzaklar bozuk çıkmıyor. Kendilerini Allah’tan etmesinler” diye konuştu.
Bugüne kadar bozuk yardım kolisi görmediğini vurgulayan Nezahet Karacan'da , “Asla bozuk bir şey göndermedik. Allah razı olsun her şeyi dört dörtlük veriyorlar. Ama insanlarımız nankör ona bir şey diyemem. Devlet bize bir ev vermiş oturuyoruz. Sıcak suyumuz, elektriğimiz var. İstediğimiz gibi kullanıyoruz. Daha bunun neresine yok diyelim ve nankörlük yapalım. Allah devletimizden bir kere değil bin kere razı olsun"ifadelerini kullandı.

“2 soba verdiler içerisi ateş gibi"
4 defa yardım kolisi aldığını aktaran Abdullah Doğan, “Allah devlete zeval vermesin. Devlet daha ne yapsın. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çadırda kalmaktansa en iyi yer burasıdır. Evimiz verilene kadar burada kalacağız. Allah’tan bu var. Olmasa bu soğukta nereye gideceğiz. Adamlar bir soba yerine 2 soba verdiler. İçerisi sıcak oluyor. Bazıları sıcak değil diyor. Valla içerisi ateş gibi. Doğrusunu konuşmak lazım. Allah devletten razı olsun. Bu kadar bize yardım etti biz daha ne isteyelim” diye kaydetti.

“Devletimizin yaptığını hiçbir devlet yapmadı”
Yardım kolilerinin geldiğini ve bozuk olmadığını ifade eden Necla Doğan, “Kim söylüyor ise yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Allah devletten razı olsun. Bir senedir kim 1 kilo erzak aldı. Devletimizin yaptığını hiçbir devlet yapmadı. Daha ne yapsın” sözlerini kullandı.
Lise öğrencisi Zeynep Aleyna Erdem ise “Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisiyim. Burada bir sene boyunca kaldık internet sıkıntımız vardı. Bu sorunumuzu giderdikleri için teşekkür ediyorum. Buraya EBA sistemi kurdular. Gelen erzaklara baktık. Çünkü onları yiyoruz. Herhangi bir sıkıntısı yoktu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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