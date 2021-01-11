Elazığ otomobil ile transit çarpıştı: 3 yaralı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 23 EY 493 plakalı transit ile R.Ç. yönetimindeki 33 VF 144 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.