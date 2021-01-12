Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T. K. idaresindeki 23 ABY 801 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 59 yaşındaki Resul Y'ye çaptı. Kazada yaralanan Resul Y. sürücü tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldü. Ağır yaralanan Resul Y,bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdüğü bildirildi.

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