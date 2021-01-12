Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Galatasaray: 87

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Galatasaray’a 8779 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 2622 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan sarıkırmızılılar devreye 5335’lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte hata yapmayan Galatasaray bu periyodu da 7561 önde kapattı. Son çeyrekte fazla süre almayan oyuncularıyla parkeye çıkan sarıkırmızılılar parkeden 8779'luk skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Angel Mc Coughtry 22 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde ise Jelena Dubljevic'in 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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