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Elazığ’da vatandaşların bulduğu ‘Kulaklı Orman Baykuşu’ tedavi altına alındı

İHA

Elazığ’da vatandaşların bulduğu ‘Kulaklı Orman Baykuşu’ tedavi altına alındı

Elazığ’da kanadında yumuşak doku zedelenmesi nedeniyle uçamaz halde vatandaşlar tarafından bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olduğu öğrenilen Kulaklı Orman Baykuşu bulunarak, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesinde bir kişi yol kenarında uçamayan büyük bir baykuş görerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi’ne haber verdi. Ekipler tarafında alınan ve Kulaklı Orman Baykuşu olduğu belirlenen hayvan Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi. Hayvan hastanesinde tedavi altına alınan baykuşun sağ kanadında yumuşak doku zedelenmesinden dolayı uçamadığı belirlendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan baykuşun yapılan tedavinin ardından tekrar doğaya salınacağı aktarıldı.
Hayvanın kulaklı baykuş olduğunu belirten FÜ Hayvan Hastanesi'nden Dr. Murat Tanrısever “Dün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kliniğimize getirildi ve uçamıyor olduğu söylendi. Görüldüğü üzere sağ kanadını aşağıda tutuyor. Kanadının iç yüzeyine baktığımızda bir travma olduğunu fark ettik. Radyografilerini aldığımızda herhangi bir kırığa çok şükür rast gelmedik. Yalnız, yumuşak doku zedelenmesi, uçmasını etkilemekte. Birkaç gün bizimle beraber kalacak, tedavilerine başladık. İnşallah tekrar iyileştiği zaman doğaya salmak üzere Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz” dedi.
Kulaklı Baykuşların neslinin tükenmeye yaklaştığını vurgulayan Dr. Tanrısever, “10 gün önce bir tane daha aynı şekilde kliniğimize getirildi. Onun da tedavisi yapıldıktan sonra yine teslim edilip doğaya salımı gerçekleştirildi. Bu baykuşumuzun da tedavisini yapıp salımı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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