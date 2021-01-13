Ev yangınını söndürmeye giden itfaiye ekibinin aracı, şarampole devrildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Keban ilçesinin Akgömlek köyünde, ev yangınına müdahaleye giden itfaiyecilerin aracı, sis nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, Elazığ'dan sevk edilen başka itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Yangın, gece saatlerinde, Keban'a bağlı Akgömlek köyündeki Mustafa Aslantaş'a ait tek katlı evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbar üzerine yola çıkan Keban Belediyesi itfaiye ekibinin aracı, sis nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, Elazığ'dan yangın bölgesine sevk edilen başka itfaiye ekibi, çatının yanı sıra evi de saran alevleri söndürdü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-13 12:06:54



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