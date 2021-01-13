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AK Partili Yıldırım:"Buraya malzeme toplamaya geliyorlar, birde çok ciddi siyasi gaflar yapıyorlar"

İHA

AK Partili Yıldırım:"Buraya malzeme toplamaya geliyorlar, birde çok ciddi siyasi gaflar yapıyorlar"

CHP'li heyetin meclise getirdiği konularla ilgili konuşan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım," Elazığ'da yapılanlar, akıl vicdan ölçüleriyle birlikte değerlendirilecek olursa, buradaki yerel yöneticiler de dahil olmak üzere bakanlarımıza da en fazla yapacakları şey teşekkür etmektir. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Buraya malzeme toplamaya geliyorlar, birde çok ciddi siyasi gaflar yapıyorlar. Sürekli bir şeyin eksiğini taşımak yerine 'siz ne yapabilirsiniz' empatisini yapsınlar da onu görelim" dedi.
AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım,18 Ocak'ta yapılacak olan il kongresi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Covid19 tedbirleri kapsamında kongrenin geçmiş dönemlere göre 4'te 1 oranında katılımla sosyal mesafe, hijyen, maske ve HES kodu tedbirleri kapsamında gerçekleştirileceğini belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle katılacağını ifade etti. Geçtiğimiz hafta Elazığ'da temaslarda bulunan CHP'li milletvekillerinin mecliste yaptığı açıklama ile ilgili de soruları yanıtlayan Yıldırım, onları samimi görmediklerini belirtti.

"Gördüğümüz her eksiği gideriyoruz"
24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından bakanların Elazığ'da bulunduğunu ve çok önemli çalışmalar yapıldığını anımsatan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım," Tabiri caizse şehrin 3'te biri yeniden yapılanıyor. Bu süreç içerisinde inanılmaz bir şantiye alanı oluştu. Mutlaka bir takım eksiklikler olabilir ama bunlar öyle çok meclise taşınacak kadar büyük değil. Zaten biz gördüğümüz her eksikliği gideriyoruz. Elazığ'da yapılanların akıl vicdan ölçüleriyle birlikte değerlendirilecek olursa, buradaki yerel yöneticiler de dahil olmak üzere bakanlarımıza da en fazla yapacakları şey teşekkür etmektir. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Buraya malzeme toplamaya geliyorlar, gaf yapıyorlar"
Geçmiş yıllara atıfta bulunan Yıldırım,"1999 depreminde o zamanki siyasi lideri veya başbakan yatağında yatarken, bu depremin haberi konutuna haber verildiğinde eşi şuanda uyuyor, sabah haber verelim dediği bir ülkeden, aynı gece 2 saat sonra bu şehre inmiş 3 bakandan bahsediyoruz. Aradaki fark. Buraya gelen siyasilerle o geçmişteki yatağında yatan siyasinin uzantılarıdır. Dolayısıyla biz bunu samimi görmüyoruz. Samimi eleştiri ve isteklerin dile getirilmesine her zaman açığız. Ancak yapıcı önerici olsun. Buraya malzeme toplamaya geliyorlar, birde çok ciddi siyasi gaflar yapıyorlar. O gaflara da hem Elazığ'daki insanlarımız hem de siyasilerimiz gerekli cevabı sosyal medyadan vermişlerdir. Bu konuda kendilerini bir çek etmelerini arzu ederim. Sürekli bir şeyin eksiğini taşımak yerine siz ne yapabilirsiniz empatisini yapsınlar da onu görelim. Yani burada bir iktidar var 18 yıldır bu ülkeye damgasını vurmuş bir iktidardan bahsediyoruz. Hiç bir siyasi dönemde böyle bir iktidar olmamıştır. Ülkeyi nereden nereye getirdiğine her bir birey çeşitli boyutlarıyla buna şahittir. Dolayısıyla bu kadar uzun yıllar çok önemli kazanımlar sağlamış ülkede öyle ufak tefek kılcal damarlardan girip eksik bulup bunları abartıp büyütüp, sosyal medyaya taşıyıp oradan da meclise taşımak ancak aciz bir muhalefetin işidir"şeklinde konuştu.

"Her sorunun muhataplığını kabul ediyoruz"
Düzenli olarak konteyner kentleri ziyaret edip her türlü sorunlarla yakından ilgilendiklerini aktaran Yıldırım," O kadar detay var ki, oradaki insanlarımızın tabletinden tutun, tekerlekli sandalyesinin arızasına kadar ilgileniyoruz. Psikolojik sıkıntısı olan insanımızın sağlığından tutun, diyalize girmesi gerekenine kadar, yada yiyecek, giyeceğine kadar yakından ilgilendiğimiz konteyner kentlerden bahsediyoruz. Sorunu bulduğumuz, gördüğümüz anda düzeltmek için elimizi, kolumuzu gövdemizi koyduk, koyarız. Çünkü bu şehrin insanı bizim muhatabımızdır. Her sorunun muhataplığını kabul ediyoruz. Konteyner kentlerde olsun, depremlerde sıkıntı yaşamış insanlar olsun her sorun bizim sorunumuzdur. Biraz vicdan sahibi bunu görür ve anlar" diye konuştu.

"Algı gerçeğin önüne geçmiş Elazığ'da"
Örneklerle konuşan Yıldırım," Dilek sitesinden 1 tane hak sahibi geçmişte güneyde hak sahibi iken, şimdi kura ile kuzeyde hak sahibi olmuş, bunu algı yaparak vay insanlar mağdur ediliyor. Aynı Dilek Sitesi'nde 935 TL devlete taksit ödeyecek daha ödememiş olan hak sahibi 2 bin 200 TL'ye aynı konutu kiraya veriyor. Algı gerçeğin önüne geçmiş Elazığ'da bunu hak etmiyoruz. Sonuna kadar da bununla mücadele edeceğim. Siyaseten de hak etmiyoruz. Elazığ insanı olarak da hak etmiyoruz. Algıyı kaldırırız, gerçekle yüzleşiriz. Hatamız varsa özür de dileriz. Ama bir algı kaosu oluşturup gerçeğin üzerini örtmeye çalışanlara hiç bir zaman müsaade etmeyeceğiz, biz sahadayız" diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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