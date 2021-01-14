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Elazığ’da 676 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu

İHA

Elazığ’da 676 depremzede daha çekilen kurayla evlerine kavuştu

Elazığ depremi sonrası Bızmışen Mahallesi’ndeki 781 konut tamamlanırken, bu konutlardan 676’sı kura ile hak sahiplerini buldu.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ'da 20 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Bizmışen Mahallesi’nde 781 konutun yapımı daha tamamlandı. Bu konutlardan 676’sı için kura çekimi bugün yapıldı. Kuraya 2 bin 10 kişi başvururken bunlardan bin 627’si kuraya dahil olabildi. Konut sahiplerinin belirlenebilmesi için bugün İl Özel İdare toplantı salonunda 1. noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Erkaya Yırık’ın katılımıyla kura çekildi. Kura ile hak sahibi depremzedeler evlerine kavuştu. Kentte daha önce de 7 ayrı noktada yapılan deprem konutları kura ile sahiplerine teslim edilmişti.
Bızmışen Mahallesinde inşaatı tamamlanan 781 konuttan 676’sını vatandaşlara kura ile teslim ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, “Bu kuraya 2 bin 10 vatandaşımız başvuru yapmış, bin 627 vatandaşımız da 676 konuta aday olabildi. Kendilerine hayırlı olsun. TOKİ Başkanlığımızın yapmış olduğu konutlar konforlu, modern, her türlü donatılarıyla vatandaşlarımızın rahatlık içerisinde oturacağı, deprem korkusunda uzak bir şekilde yaşayabileceği konutlar. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kurayla birlikte 3 bine gibi bir konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş oluyoruz. Çok kısa süre sonra vatandaşlarımıza 8 bine yakın konutun kurasını çekerek teslim edilecek. Onun da hazırlığını yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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