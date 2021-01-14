Elazığ'da deprem sonrası yapımı tamamlanan 676 konut için kura çekimi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeler için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Bizmişen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 676 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan yeni konutların inşa çalışmaları sürüyor. Bizmişen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 676 konutun hak sahibinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Vali Erkaya Yırık, İl Özel İdaresi'ndeki ilk kura çekimini gerçekleştirdi. Kura çekiminin ardından konuşma yapan Vali Yırık, Bizmişen Mahallesi'nde 781 konuttan 676'sının sahibini kura yoluyla belirleyerek, teslim ettiklerini belirtip, "Bu kurayla birlikte 3 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş oluyoruz. Çok kısa süre sonra vatandaşlarımıza 8 bine yakın konut, kuraları çekilmek suretiyle teslim edilecek" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-14 14:15:25



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