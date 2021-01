Hırsızlar et ve tulum peyniri çaldı, yakalanmamak için kayıt cihazını da götürdü

Elazığ’da bir şarküteriye giren şüpheli veya şüpheliler 150 kilogramdan fazla et ile tulum peyniri ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Yunus Emre Bulvarında bulunan bir şarküteri de meydana geldi.Alınan bilgiye göre Hasan Kırgız’a ait şarküteri önceki gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler tarafından soyuldu. Hırsızlar şarküteri de bulunan 150 kilogramdan fazla et ile tulum peyniri çaldı. Şüpheli veya şüpheliler ayrıca güvenlik kameralarına yakalanmamak için kamera kayıt cihazını sökerek yanlarında götürdü. Sabah geldiğinde iş yerindeki hırsızlığı fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma yaptığı bildirildi.

Çalınan etlerin yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğunu belirten iş yeri sahibi Hasan Kırgız,“İş yerimize hırsızlar girmiş.Sabah iş yerine geldiğimizde fark ettik. 150 kilodan fazla et çalmışlar.Tulum peyniri götürmüşler.Ayrıca güvenlik kamerasına yakalanmamak için kamera kayıt cihazını da çalmışlar.Mağdur olduk. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İnşallah en kısa zamanda yakalanır ve cezalarını çekerler”dedi.

