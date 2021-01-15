Elazığ'da 18 aracın karıştığı 'buzlanma' kazası: 1 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, yoldaki buzlanma nedeniyle 18 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezindeki Çaydaçıra altgeçit girişinde meydana geldi. Caddedeki buzlanma nedeniyle her iki şeritte zincirleme kaza oldu. 18 aracın karıştığı kazada, duvara da çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle polis kontrolünde yeniden açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-15 11:19:53



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