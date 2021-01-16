Vakaların yüzde 80'e yakın düştüğü Elazığ’da kısıtlama sessizliği

Ülke genelinde olduğu gibi vakaların yüzde 80'e yakın düştüğü Elazığ’da da 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Elazığ’da da sürüyor. Vatandaşların evlerine çekilmesi ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen kentte ise polis ekipleri denetimlerini sürdürürken, her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da kısıtlamaya riayet edildiği bildirildi. Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek kısıtlama kapsamında denetimlerin düzenli olarak süreceği kaydedildi.

Öte yandan, kent genelinde vaka oranının düşüşüsün yüzde 80'e yaklaştığı bildirildi.

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