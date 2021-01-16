Bağımlılık, felç ve parkinsona karşı ağrısız tedavi

Hastalık tespit edilen beyin bölgesine manyetik frekans verilerek o bölgenin elektrik iletimini ve hormon aktivitesi düzenleyen TMS tedavisi Elazığ’da da uygulanmaya başlandı. Sigara, alkol gibi bağımlılıkların yanı sıra felç, parkinson ve kulak çınlaması gibi hastalıklarda da da tedavinin etkin olduğu bildirildi.

Elazığ Mediline Hastanesi’nde bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) cihazı aktif hale getirildi. Kente ilk defa hastane tarafından getirilen TMS cihazı sayesinde, Elazığ dışından bölge genelinden de hastalar geldiği bildirildi.Hastaya ve hastalığa bağlı olmak üzere seans şeklinde uygulanan tedavilerin toplamda 10 ile 20 arasında değiştiği, seans süresinin hastalık ile tedavi yöntemine göre 5 ile 45 dakika arasında sürdüğü belirtildi.

Cihaz ve tedavisi hakkında bilgiler veren Hastanenin Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan, bu tedavi ile birlikte bağımlılık, felç, parkinson hastalığı ve kulak çınlaması gibi hastalıklarda daha etkili olduğunu söyledi.

Dr. Oktay Kapan yaptığı açıklamada, “Şehrimizi sağlık alanında yeni bir cihaz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Transkraniyal doğru akım tedavisi, noninvaziv bir beyin uyarım yöntemidir. Kafatasına yaklaştırılan elektrotlar arasından doğru akım geçirilerek uygulanan bir tedavi şekildir. Elektrodlar arasından geçen genellikle 12 mA civarındadır. Girişimsel olmaması ve ucuz bir yöntem olması nedeniyle son 10 yılda giderek artan şekilde kullanılan etkinliği kanıtlanmış yöntemdir. Ağrısız bir uygulamadır. Günümüzde beyni olumlu yönlerde etkileyen tedavi şekilleri giderek artmaktadır. Çoğu nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların temelinde beynin gelişimini etkileyen süreçler vardır. Bu cihaz ile sağlanan iyilik hali sadece hastalara değil sağlıklı bireylere de uygulanabilir. Bu cihaz ile yapılan bir takım hastalık tedavilerine ABD Gıda ve ilaç Dairesi (FDA) tarafından ruhsat verilmiştir” dedi.



"Güvenli etkili yöntemi"

Cihazın kullanılan alanlarına değinen Kapan, “Baş ağrıları, panik bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, kronik vücut ağrıları, öğrenme bozuklukları, bağımlılık sigara, alkol bağımlılığı, felç, parkinson hastalığı, kulak çınlaması, kekemelik gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Yapılan çalışmalarda ciddi yan etkiye rastlanılmamıştır. TMS tedavisi güvenli ve etkili tedavidir. Hastaya ve hastalığa bağlı olmak üzere seans şeklinde uygulanan tedaviler toplamda 1020 defa olabilir. Seans süresi tedavi yöntemine göre 545 dakika olabilir. Girişimsel olmamasıyla ve ilaçsız olmasıyla diğer tedavi şekillerinden ayrılır. Sonuç olarak girişimsel olmayan, ek ilaç kullanılmayan, ağrısız ve ucuz olması, yan etkisinin olmaması nedeni ile son 10 yılda artan etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir” şeklinde konuştu.

Tedavi olan hastalardan Ferhat Yeşilyaprak ise “ Bugün ikinci seansım. Dün ile bugün arasında ciddi oranda azalma var. Nikotin tedavisi görüyorum, sigara bağımlılığım vardı. Ama bu tedaviyi dün almama rağmen bayağı bir fark etti diyebilirim. Bu anlamda çok başarılı bir cihaz. Başlarda pek umudum yoktu ama tedaviyi aldıktan sonra ne kadar faydalı olduğunu daha iyi anladım. Bunu herkese de tavsiye ederim. Ağrı yok, çok rahat bir şekilde gelip bu cihaza girebilirler. Sigara içme oranında yüzde 45’e yakın arasında fark etti” diye konuştu.

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