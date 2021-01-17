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Yürüyemeyen Hasan dede 6,5 saatlik operasyonla 3 günde ayağa kalktı

İHA

Yürüyemeyen Hasan dede 6,5 saatlik operasyonla 3 günde ayağa kalktı

81 yaşındaki Hasan Yeşil, 6 ay önce dengesini kaybederek yürüyememeye başlayınca Elazığ’da gittiği hastanede omuriliğinde tümör saptandı. Yaşlı adam, 6.5 saatlik ameliyat sonrası 3 günde ayağa kalkarak sağlığına kavuştu.
Tunceli’de ikamet eden 4 çocuk ve 6 torun sahibi 81 yaşındaki Hasan Yeşil, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana yürüyememe ve denge kaybı şikayetleri ile memleketi başta olmak üzere Malatya ve Elazığ’da birçok hastaneye başvurdu. Özellikle son bir ayda şikayetleri artarak devam eden Yeşil, denge kaybı yaşayarak bacağı ve kolunu zedeledi. Bunun üzerine araştırmalara giren Yeşil’in yakınları, Elazığ Mediline Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Duranel’e ulaştı. Hastanede tahlil ve tetkikleri yapılan Yeşil’in şikayetlerinin ana sebebinin omurilikte iyi huylu bir tümör olduğu belirlendi. Ameliyat olmaması durumunda ömür boyu felç kalacağı belirtilen Yeşil ve ailesinin de onay vermesi üzerine Op. Dr. Duranel ve ekibinin 6.5 saatlik operasyonuyla ameliyat edilen yaşlı adam, 3 gün gibi kısa bir sürede tekrar destekli de olsa yürümeye başladı.
Mikrocerrahi yöntemle gerçekleştirdikleri ameliyat ve sonrasının güzel geçtiğini belirten Op. Dr. Muhammed Duranel, geçen süre zarfında kaslarında erime olduğu için fizik tedavi uygulayarak ilerleyen süreçte Yeşil’i bastonsuz yürütmeyi hedeflediklerini belirtti. Hastanın şikayetleri ve uyguladıkları yöntem hakkında bilgi veren Duranel, “Hastamız, bize sol ayağında güçsüzlük, yürüyememe, ayaklarında seyirme ve ağrı şikayetleriyle geldi. Daha öncesinden serebral enfarktüs dediğimiz bir damar tıkanıklığı öyküsü olduğu için problemi hep önceki olaylara bağlamışlar. Fakat yapılan torakal ve servikal MR’larında hastanın torakal 5 düzeyinde omurilik kanalının içerisine doğru ilerleyen ve omuriliği sıkıştıran kompreseden menenjiom dediğimiz iyi huylu bir tümör saptadık. Patolojisinin ayaktaki kuvvet kaybının ona bağlı olduğu kanaatine vardık. Hem yaş itibariyle hem tümörün bulunduğu konum itibariyle riskli olmasına rağmen amcamıza ameliyat kararı verdik. Ameliyat sonrasındaki dönem gayet güzel geçiyor ve bundan sonraki dönemde de inşallah biraz fizik tedavi de aldıracağız. Ayaklarına gelen o kuvvetin daha da artması gerekiyor. Çünkü bu geçen süre içerisinde bacaklarındaki kaslarda bir miktar erime olmuş. Fizik tedavi ile onları güçlendireceğiz ve amcamızı bastonsuz yürütmeye çalıştıracağız. Uzmanlar kendi branşlarında hasta riskleri anlatılar ve yarar ile zarar oranları bakılır. Eğer yaptığımız iş risk almaya değiyorsa o ameliyatı yaparız. Yaş kesin bir ameliyat kontrendikasyon değildir ve ameliyat yapılamaz anlamına gelmez” dedi.
Sağlığına kavuşmaya başlayan Hasan Yeşil, “Hocamız, baştan sona kadar bütün tahlillerimi yaptı. Şikayetlerim ise takatten düşüyordum ve yürürken dengesiz yürüyordum. En son hiç yürüyememeye başladım. Bir ay önce evin içerisinde yürürken düştüm sol bacağımda, sonra bir daha düştüm kolumda ezilmeler oldu. Allah, hocamızdan razı olsun iki günde beni ayağı kaldırdı. Şu anda sağlığım yerinde, sadece dizlerimde bir dengesizlik var” diye konuştu.
Eşinin 3 günde sağlığına kavuşmasını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını dile getiren Naciye Yeşil ise, "Eşim gerçekten çok kötü durumdaydı. Kaç yere götürdük ama kimse fazla ümit vermedi. Son ayda ise çok kötü oldu, hiç yürüyemedi. Biz de araştırdık, burayı tavsiye ettiler. Buraya gelince şifayı bulduk. Hocamıza geldik ve eşimin bütün filmlerini çekti ve muayenelerini yaptı. Bize, ‘Hasan amcanın bir an önce ameliyat olması lazım, yoksa ömür boyu felç olur’ denildi. Biz de tavsiyelerine uyduk bütün tahlil ve tetkikler yapıldı. Ameliyata aldılar, 6,5 saat orada kaldı. Bugün 3’üncü günü eşim kalktı, konuşuyor, yemek yiyor. Günden güne daha iyiye gidiyor, buna çocuklarım da seviniyor. Biz de umutluyuz, mutluyuz ve doktorumuza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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