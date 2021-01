Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, saat 12.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

AFAD verilerine göre saat 12.24'te, Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17.14 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadı. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 12.24'te Elazığ merkezli olarak, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-17 13:01:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.