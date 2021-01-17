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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

DHA

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 200 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, M.K. ve Y.K.'nin kente uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin bulunduğu aracı tespit eden jandarma, takibe aldı. Araç, kente giriş yaptığı sırada jandarma ekiplerince durduruldu. Yapılan aramada, M.K.'nin üzerinde 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-01-17 13:12:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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