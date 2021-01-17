Kısıtlamada site bahçesine inen tilki görüntülendi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yiyecek bulmak için kent merkezine indiği sanılan bir tilki, site bahçesinde görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Elazığ'da, yiyecek bulmak için kente merkezine indiği değerlendirilen tilki cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Çaydaçıra Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde görüntülenen tilki, bir süre gezindikten sonra bölgeden uzaklaştı. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-17 15:56:34



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