Voleybol 2. Lig: Elazığ Aksaray Gençlik: 0 - Gaziantep Gençlik: 3

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Türkiye Voleybol 2. Lig 4. Grup 11. hafta maçında Elazığ Aksaray Gençlik, evinde karşılaştığı Gaziantep Gençlik’e 30 mağlup oldu.

15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Gaziantep ekibi, 1. seti 2513, 2. seti 2519 ve son seti 2516 alarak salondan 30’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Elazığ temsilcisi, 5 puanla 6. sırada kalırken, Gaziantep Gençlik puanını 19’a yükseltti.

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