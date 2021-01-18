Aracın çarptığı köpeği, jandarma hayvan hastanesine ulaştırdı

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Elazığ'da jandarma ekipleri, araç çarpması sonucu yaralanan köpeğe sahip çıkıp, hayvan hastanesine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Malatya karayolunda aracın çarptığı köpek yaralandı. Bölgede devriye de olan jandarma ekipleri de yaralı köpeği fark etti. Köpeğin yanına giden ekipler, tedavi amacıyla araçlarıyla hayvan hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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