Elazığ'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da kent merkezi, kar yağışı ile beyaza büründü. Ekipler, tarfikte aksama yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kent merkezinde dün gece başlayan kar yağışı, bugün akşam saatlerinde tipi şeklinde etkisini artırdı. Vatandaşlar, parklar ve caddeler karın keyfini çıkarırken, trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler, hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. İl Özel İdaresi, Belediye ve Karayolları ekiplerinin yolları açık tutmak için tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-18 21:42:56



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