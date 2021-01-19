Elazığ'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle özel ve resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de tam gün idari izinli sayılacağına karar verildiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-19 10:34:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.