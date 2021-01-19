Elazığ'da yaban domuzu sürüsü, havadan görüntülendi

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınına gelen yaban domuzu sürüsü, havadan dronla görüntülendi.

Ağın ilçesine bağlı Saraycık köyünde kar yağışı sonrası oluşan manzarayı çekmek için dronunu kullanan kişi, yaban domuzu sürüsünü fark etti. Keban Baraj Gölü'nün üst kısmında yer alan bölgede, karla kaplı alanda koşan yaban domuzları, bir süre sonra gözden kayboldu.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-19 12:03:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.