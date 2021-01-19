Kontrolden çıkan tır eve çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da rampa aşağı inen tır, kaygan yolda kontrolden çıkarak eve çarptı. Kazada sürücü yaralanırken evdekilerin, başka bir odada olması olası bir faciayı önledi.

Kaza, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Lami Karaağaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. idaresindeki 21 HB 464 plakalı tır, rampa aşağı inerken, kardan kayganlaşan yoldan çıkarak tek katlı müstakil eve çarptı. Kazda tır evin bir odasına kısmen girerken sürücü ise hafif yaralandı. Kaza sırasında evdekilerin, başka bir odada olması da olası bir faciayı önledi.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

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