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Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Beyaz gelinliğini giyen kent drone ile havadan görüntülendi

İHA

Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Beyaz gelinliğini giyen kent drone ile havadan görüntülendi

Elazığ’da uzun süre sonra yağan kar, geceyle birlikte izlemesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz gelinliğini giyen kentte kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ’da da etkisini gösteren kar yağışı bugün kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar nedeniyle ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan ve bölgenin en büyüğü olmasıyla dikkat çeken Kültür Park’ta ışıklandırmalarla birlikte kar görsel şölen sundu. Aynı zamanda belediye tarafından Çaydaçıra Mahallesi’nde yapımı bitme aşamasına gelen Kent Köy’de karla birlikte mimarisiyle güzel görüntüler oluşturdu.
Beyaza örtü ile kaplanan şehirden dikkat çeken iki mekanda drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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