Elazığ'da 251 köy yolu ulaşıma açıldı, 190'ı için çalışma sürüyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 441 köy yolundan 251'i açılırken, 190'ı için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi dün Elazığ genelinde de etkili oldu. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte kent genelinde 441 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için valili koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı "Karla Mücadele" ekipleri çalışma yapmaya başladı. İlk 24 saatlik çalışmada 251 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen merkeze bağlı 25, ilçelerden , Arıcak'ta 6, Baskil'de 19, Maden'de 8, Karakoçan'da 40, Keban'da 3, Kovancılar'da 50, Palu'da 23 ve Sivrice'de 16 olmak üzere toplam 190 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi. Kapalı bulunan köy yollarının açılması için ekiplerin 24 saat aralıksız çalışmayı sürdürdüğü kaydedildi.

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